Украинский боксер заразился гепатитом А в бою против россиянина

Украинский боксер Карен Чухаджян рассказал, что заразился гепатитом А в победном бою с россиянином Сергеем Воробьевым, который состоялся в феврале 2020 года.

Боксер написал пост в соцсети Facebook, в котором рассказал, что болезнь подхватил от своего соперника во время поединка.

— Мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Во время боя я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу воздержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так получилось, — рассказал Чухаджян.

Боксер рассказал, что чувствует себя хорошо, пьет лекарства и придерживается диеты. Карен пролежал в больнице три недели и только недавно его выписали.

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Также ему запрещены тяжелые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени.

— К счастью, гепатит А полностью излечивается. Еще у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всем плюсы. Сейчас для всего мира очень непростой период. Верю, что все закончится благополучно для каждого из нас! Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками, — написал Карен.

Благодаря победе над Воробьевым Чухаджян завладел поясом WBA International и одержал свою 16-ю победу подряд.

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры перенесли из-за пандемии коронавируса.

Источник: Карен Чухаджян

Фото: Карен Чухаджян