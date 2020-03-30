Бой Усик — Чисора перенесли на неопределенный срок

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, перенесли на неопределенный срок.

Такое решение приняли из-за того, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии Covid-19 запретили проводить любые спортивные соревнования на территории Великобритании до конца мая 2020 года.

Читайте: WBO отменила бой Ломаченко — Лопес

Также промоутерская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. А также встречу между Ли Селби и Джорджем Камбососою, которая должна была пройти 9 мая во Кардиффе.

Напомним, Александр Усик продолжал подготовку к бою с Чисорой до официального переноса. С пользователями в Instagram боксер поделился видео, на котором он жонглирует предметами, удерживаясь на подвижной доске.