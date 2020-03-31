Оставайтесь дома: Владимир Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Бывший чемпион мира в в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к украинцам.

— В нынешнем кризисе, через который проходит почти весь мир есть главный и простой принцип — если ты дома, значит ты защищен. Улетев до всплеска пандемии, я сегодня нахожусь за пределами Украины и к сожалению, вынужден остаться здесь. Но, мысленно, я с вами, на Родине.

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Также Владимир Кличко рассказал о сложной ситуации в США с пандемией коронавируса.

— Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией, приняты строгие ограничительные меры, много больных, и к сожалению, многие умерших, а их количество растет каждый день. Не хватает элементарного: масок, средств защиты и больничных коек. В центральном парке Нью-Йорка сегодня развернули полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таких масштабах.

Первое, что нам всем нужно соблюдать элементарного. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Когда вам говорят останьтесь дома — это значит останьтесь дома. Иначе масштабы ситуации, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя, оставайтесь дома и поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни, — добавил Кличко.