PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Оставайтесь дома: Владимир Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в США

Бывший чемпион мира в в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к украинцам.

— В нынешнем кризисе, через который проходит почти весь мир есть главный и простой принцип — если ты дома, значит ты защищен. Улетев до всплеска пандемии, я сегодня нахожусь за пределами Украины и к сожалению, вынужден остаться здесь. Но, мысленно, я с вами, на Родине.

Читайте: В больнице в Англии спели You’ll Never Walk Alone — Клопп расплакался

Также Владимир Кличко рассказал о сложной ситуации в США с пандемией коронавируса.

— Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией, приняты строгие ограничительные меры, много больных, и к сожалению, многие умерших, а их количество растет каждый день. Не хватает элементарного: масок, средств защиты и больничных коек. В центральном парке Нью-Йорка сегодня развернули полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таких масштабах.

Первое, что нам всем нужно соблюдать элементарного. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Когда вам говорят останьтесь дома — это значит останьтесь дома. Иначе масштабы ситуации, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя, оставайтесь дома и поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни, — добавил Кличко.

Напомним, во время ежедневного брифинга мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько киевлян контактировали с больными на Сovid-19 и кого проверили.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка