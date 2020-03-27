Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал видео, которое ему накануне прислали на почту.

Немецкий специалист рассказал, что его тронули кадры из больницы в отделении интенсивной терапии, где работники NHS исполняют легендарную песню мерсисайдцев You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь одинок), которая считается гимном клуба.

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Также Клопп признался, что восхищается врачами, которые работают в условиях пандемии коронавируса в непростое время.

— Мой английский очень плох, чтобы выразить все мое восхищение. Вчера мне прислали видео, где люди в больнице в отделение интенсивной терапии поют You’ll Never Walk Alone, и я сразу же заплакал. Это невероятно. Но это показывает, что эти люди не только работают, но и их дух не сломить. Они привыкли помогать другим людям, и нам следует этому поучиться, потому что нас обычно волнуют только свои проблемы, хотя для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, так как помогают больным, — сказал Клопп.

Руководители нескольких клубов английской Премьер-лиги предложили остановить чемпионат Англии сезона-2019/20 и полностью его переиграть в будущем.