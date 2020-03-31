Сколько киевлян контактировали с больными на Сovid-19 и кого проверили

В Киеве 435 человек контактировали с больными коронавирусом.

Об этом сообщил во время ежедневного брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице зафиксировали 107 случаев инфицирования, 1 900 киевлян были протестированы, из них 813 — проходили проверку в лаборатории.

Кроме того, еще 218 образцов находятся на исследованиях.

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Виталий Кличко также подчеркнул, что в Киеве будут тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких.

Из бюджета столичным медикам выделили 894 млн грн. Тем, кто работает с больными коронавирусом, зарплату поднимут на 5-10 тыс. грн. Первые выплаты медики получат уже в апреле.

Напомним, последние сутки в Киеве коронавирусом заболели пятеро людей. В частности, четверо мужчин от 45 до 49 лет и женщина — медицинский работник 55 лет. Один пациент находится в Александровской больнице, еще четверо лечатся на дому.