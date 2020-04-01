Ломаченко и Хейни готовы провести бой

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Девин Хейни устроили словесную перепалку на официальной странице спортивного стримингового сервиса DAZN.
DAZN на своей странице разместил пост с довольно странной турнирной сеткой фэнтези турнира в легком весе, где в финал вышла пара Ломаченко — Хейни.
Переглянути цей допис в Instagram
Первым отписал в комментариях к посту Хейни, который заявил, что нокаутирует Ломаченко. В ответ украинец написал: Ты серьезно?
Читайте: Украинский боксер заразился гепатитом А в бою против россиянина
Тогда Хейни продолжил:
— Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть!
И Ломаченко заявил, что готов драться с американцем. Тогда к разговору присоединился промоутер американца Эдди Хирн, который согласился организовать бой.
Напомним, WBO отменила бой Ломаченко — Лопес из-за пандемии коронавируса.
Фото: Lord Devin Haney, LOMA