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Ломаченко и Хейни готовы провести бой

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Девин Хейни устроили словесную перепалку на официальной странице спортивного стримингового сервиса DAZN.

DAZN на своей странице разместил пост с довольно странной турнирной сеткой фэнтези турнира в легком весе, где в финал вышла пара Ломаченко — Хейни.

 

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Допис, поширений DAZN USA (@dazn_usa)

Первым отписал в комментариях к посту Хейни, который заявил, что нокаутирует Ломаченко. В ответ украинец написал: Ты серьезно?

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Тогда Хейни продолжил:

— Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть!

И Ломаченко заявил, что готов драться с американцем. Тогда к разговору присоединился промоутер американца Эдди Хирн, который согласился организовать бой.

Напомним, WBO отменила бой Ломаченко — Лопес из-за пандемии коронавируса.

Фото: Lord Devin Haney, LOMA

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