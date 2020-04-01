Ломаченко и Хейни готовы провести бой

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Девин Хейни устроили словесную перепалку на официальной странице спортивного стримингового сервиса DAZN.

DAZN на своей странице разместил пост с довольно странной турнирной сеткой фэнтези турнира в легком весе, где в финал вышла пара Ломаченко — Хейни.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DAZN USA (@dazn_usa) 30 Бер 2020 р. о 9:02 PDT

Первым отписал в комментариях к посту Хейни, который заявил, что нокаутирует Ломаченко. В ответ украинец написал: Ты серьезно?

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Тогда Хейни продолжил:

— Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть!

И Ломаченко заявил, что готов драться с американцем. Тогда к разговору присоединился промоутер американца Эдди Хирн, который согласился организовать бой.

Напомним, WBO отменила бой Ломаченко — Лопес из-за пандемии коронавируса.

Фото: Lord Devin Haney, LOMA