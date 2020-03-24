Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года из-за пандемии коронавируса.
— На фоне теперешней ситуации во всем мире, которая обусловлена из-за распространения Covid-19, WBO отложила все события бокса до июня 2020 года, — говорится в заявлении организации.
Также там добавили, что будут обновлять информацию.
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Бой Ломаченко — Лопес должен был состояться 14 мая.
Напомним, в 2019 году WBO признала Василия Ломаченко лучшим боксером года.
Источник: WBO
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