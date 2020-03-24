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Факты / Спорт

WBO отменила бой Ломаченко — Лопес

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года из-за пандемии коронавируса.

— На фоне теперешней ситуации во всем мире, которая обусловлена из-за распространения Covid-19, WBO отложила все события бокса до июня 2020 года, — говорится в заявлении организации.

Также там добавили, что будут обновлять информацию.

Читайте: Какие спортивные турниры отменили из-за коронавируса (СПИСОК)

Бой Ломаченко — Лопес должен был состояться 14 мая.

Напомним, в 2019 году WBO признала Василия Ломаченко лучшим боксером года.

Источник: WBO

Фото: Getty Images

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