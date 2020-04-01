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Факты / Спорт

Уимблдон отменили впервые с 1945 года

Организаторы старейшего теннисного турнира мира Уимблдона официально сообщили об его отмене в 2020 году.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) перенес Уимблдон на 2021.

— С большим сожалением сообщаем, что AELTC сегодня решил отменить турнир 2020 году из-за опасений, которые связанные с пандемией Covid-19. 134-й розыгрыш турнира пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года, — говорится в сообщении AELTC.

Сначала Уимблдон должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Таким образом Уимблдон отменили впервые с 1945 года.

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Сейчас проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

Напомним, еще один турнир серии Grand Slam Ролан Гаррос перенесли на осень.

Источник: Wimbledon

Фото: Dreamstime

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