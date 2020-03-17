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Факты / Спорт

Ролан Гаррос перенесли на конец сентября

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесли из-за угрозы коронавируса.

В 2020 году Ролан Гаррос пройдет с 20 сентября по 4 октября.

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Сначала предполагалось, что турнир начнется 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

— Это сложное, но смелое решение, которое мы приняли во время такого тревожного периода. Мы должны действовать ответственно, проявлять солидарность в борьбе за здоровье и безопасность, — сказал президент Французской федерации тенниса Бернар Гудичелли.

Из-за переноса Ролан Гаррос на осень он пересечется с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также на эти даты в Бостоне (США) запланирован мужской турнир Кубок Лэйвера.

К слову, Международный олимпийский комитет продолжит готовиться к Олимпийским играм 2020 году в Токио несмотря на пандемию коронавируса.

Источник: Roland Garros

Фото: Dreamstime

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