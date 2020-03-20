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Факты / Спорт

Рейтинги ATP и WTA заморозили до лета

Теннисные ассоциации ATP и WTA зафиксируют актуальные рейтинги на время паузы из-за пандемии коронавируса.

Сейчас все теннисные соревнования приостановлены до 7 июня 2020 года. Теннисные ассоциации приняли решение оставить без изменений с 16 марта рейтинги теннисистов из-за отмены турниров, которые должны состояться в марте — мае текущего года.

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Таким образом первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранит пятую позицию мирового рейтинга

У мужчин наивысшую 169 позицию до июня месяца оставит за собой Сергей Стаховский.

Ранее Открытый чемпионат Франции по теннису перенесли из-за угрозы коронавируса на осень.

Фото: Dreamstime

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