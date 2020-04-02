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Факты / Спорт

Хабиб заявил, что бой с Фергюсоном не состоится

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном.

Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Эта отмена стало уже пятой, ведь сначала поединок должен был пройти еще в 2015 году. Россиянин объяснил срыв боя с Фергюсоном невозможностью вылететь из России в США.

— Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая миром и рискуя жизнью ради боя?

Все понимаю и так же расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов, но я не в силах контролировать все это, — написал Хабиб Нурмагомедов.

 

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Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

В свою очередь американец убежден, что Хабиб просто не хочет драться. Фергюсон считает, что UFC должен лишить его чемпионского пояса.

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Отказ Хабиба также прокомментировал босс UFC Дэйна Уайт.

— Все знали, что он не будет драться, — сказал Уайт.

Кто заменит Нурмагомедова в октагоне на турнире UFC 249 против Фергюсона пока не известно.

Напомним, в сентябре 2019 года Хабиб досрочно победил американца Дастина Порье.

Источник: Yahoo Sports

Фото: Getty Images

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