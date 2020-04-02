Хабіб заявив, що бій з Фергюсоном не відбудеться

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов підтвердив скасування поєдинку з американцем Тоні Фергюсоном.

Бій мав відбутися 18 квітня 2020 року на турнірі UFC 249. Це скасування стало вже п’ятим, адже спочатку поєдинок мав пройти ще у 2015 році. Росіянин пояснив зрив бою з Фергюсоном неможливістю вилетіти з Росії в США.

— Сиджу вдома на карантині і читаю реакцію людей довкола мого бою. Виходить, весь світ повинен сидіти на карантині, щоб обмежити поширення хвороби заради порятунку людей, а Хабіб повинен демонструвати свободу волі та тренуватися, літаючи світом і ризикуючи життям заради бою? Все розумію і так само засмучений скасуванням бою. Напевно, у мене, як і у всіх, було багато планів, але я не в силах контролювати все це, – написав Хабіб Нурмагомедов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 1 Кві 2020 р. о 12:02 PDT

У свою чергу американець переконаний, що Хабіб просто не хоче битися. Фергюсон вважає, що UFC повинен позбавити його чемпіонського пояса.

Читайте: На вулиці я тебе зжеру: Хабіб штовхнув ногою чемпіонський пояс Фергюсона

Відмову Хабіба також прокоментував бос UFC Дейна Вайт.

— Всі знали, що він не буде битися, – сказав Вайт.

Хто замінить Нурмагомедова в октагоні на турнірі UFC 249 проти Фергюсона поки не відомо.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Хабіб достроково переміг американця Дастіна Пор’є.

Джерело: Yahoo Sports