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Факты / Спорт

Хабиб стал единоличным чемпионом UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (28-0) защитил свой чемпионский титул в легком весе.

Хабиб Порье

В ночь с 7 на 8 сентября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 242. Главным событием этого ивента стал бой за титул чемпиона в легком дивизиона в UFC между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Дастином Порье.

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30-летний дагестанец досрочно одолел американца Дастина Порье (256, 1 NC), победив удушающим приемом.

Накануне бойцы провели официальную процедуру взвешивания перед поединка.

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