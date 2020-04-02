Вдова легенды Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта Ванесса сообщила о выходе последней главы книги The Wizenard Series: Season One, которую спортсмен написал вместе с писателем Уэсли Кингом.

Это вторая книга в серии. Первая вышла под названием The Wizenard Series: Training Camp в марте 2019 года.

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The Wizenard Series — это спортивная фэнтези-история для подростков. В книге рассказывается о баскетбольной команде West Bottom Badgers и тренере-волшебнике Ролаби Визенарде, образ которого Коби срисовал с 13-кратного чемпиона НБА Фила Джонса.

— Добро пожаловать в Дрен! Мы надеемся, что вы готовы окунуться вместе с West Bottom Badgers в очередной волшебный сезон баскетбола, — подписала Ванесса Брайант.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vanessa Bryant (@vanessabryant) 31 Бер 2020 р. о 8:57 PDT

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года вместе со своей 13-летней дочерью Джианой и семью другими людьми в результате катастрофы вертолета.