Вдова легенди Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайанта Ванесса повідомила про вихід останньої глави книги The Wizenard Series: Season One, яку спортсмен написав разом з письменником Веслі Кінгом.
Це друга книга у серії. Перша вийшла під назвою The Wizenard Series: Training Camp у березні 2019 року.
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The Wizenard Series – це спортивна фентезі-історія для підлітків. У книзі розповідається про баскетбольну команду West Bottom Badgers та тренера-чарівника Ролабі Візенарда, образ якого Кобі змалював з 13-разового чемпіона НБА Філа Джонса.
— Ласкаво просимо до Дрена! Ми сподіваємось, що ви готові поринути разом з West Bottom Badgers у черговий чарівний сезон баскетболу, – підписала Ванесса Брайант.
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Нагадаємо, Кобі Брайант загинув 26 січня 2020 року разом зі своєю 13-річною донькою Джіаною та сімома іншими людьми внаслідок катастрофи гелікоптера.