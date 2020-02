Американская певица Бейонсе выступила в Staples Center на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианой, которые погибли в результате падения частного вертолета Sikorsky S-76 26 января неподалеку от Лос-Анджелеса.

Бейонсе исполнила одну из любимых песен спортсмена – XO.

— Я здесь, потому что люблю Коби. А это – одна из его любимых песен. Я хочу, чтобы мы сделали это вместе. Чтобы вы пели так громко, что он почувствовал бы вашу любовь, – сказала Бейонсе.

Beyoncé opens Kobe & Gianna’s Celebration of Life with one of his favorite songs. (via @SpectrumSN) pic.twitter.com/SfcdOhtbLx — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

Другая певица Кристина Агилера исполнила композицию Ave Maria.

Christina Aguilera sang a powerful rendition of “Ave Maria” in Italian toward the end of Monday’s #KobeFarewell https://t.co/ww51ZxTqzn pic.twitter.com/R45qtTt5JT — Variety (@Variety) February 24, 2020

А пианистка и певица Алиша Киз сыграла на фортепиано Лунную сонату Бетховена.

Alicia Keys performs her rendition of Beethoven’s Moonlight Sonata at Kobe & Gianna’s Celebration of Life. pic.twitter.com/yzPY3lakWk — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

Также на официальную церемонию прощания со спортсменом пришли его бывшие коллеги Майкл Джордан и Шакил О’Нил и многие звезды: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Джимми Киммел, Snoop Dogg и другие.

Напомним, похороны Коба Брайанта и его дочери прошли 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона дель Мар, штат Калифорния.