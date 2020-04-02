





Соперник сборной Украины на Евро Депай завел себе львенка / 3 фотографии

Стоит отметить, что у 26-летнего Депая есть огромная татуировка на спине с изображением взрослого льва.

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Читатели Мемфиса разделились во мнениях под постом. Одни увлекаются фото, другие отмечают, что спортсмен подает другим дурной пример, ведь лев вовсе не домашнее животное.

Напомним, сборная Украины является соперником сборной Нидерландов в финальной части Евро-2020, которое состоится в 2021 году.

Фото: Memphis Depay