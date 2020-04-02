Вингер сборной Нидерландов и французского Лиона Мемфис Депай завел себе экзотическую зверюшку.
В своем аккаунте в соцсети Instagram Мемфис опубликовал несколько снимков с маленьким львенком.
Футболист рассказал, что назвал животное в честь себя — Мемфис.
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Соперник сборной Украины на Евро Депай завел себе львенка / 3 фотографии
Стоит отметить, что у 26-летнего Депая есть огромная татуировка на спине с изображением взрослого льва.
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Читатели Мемфиса разделились во мнениях под постом. Одни увлекаются фото, другие отмечают, что спортсмен подает другим дурной пример, ведь лев вовсе не домашнее животное.
Напомним, сборная Украины является соперником сборной Нидерландов в финальной части Евро-2020, которое состоится в 2021 году.
Фото: Memphis DepayPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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