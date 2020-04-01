Список Месси: 15 молодых футболистов, которые в будущем станут звездами

Футболист Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси составил список самых больших талантов в футболе, которые в будущем могут стать большими звездами.

Первым аргентинец назвал защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда. Именно он подал тот самый угловой в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 на Энфилде в матче против Барселоны, после которого Дивок Ориги вогнал в сетку ворот блаугранас четвертый мяч.

— Впечатляющий защитник на будущее. Он и есть будущее, — сказал Месси.

Также аргентинец назвал двух своих одноклубников Усмана Дембеле и Фрэнки де Йонга.

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Всего в списке Месси 15 имен: Лука Йович, Эдер Милитао (оба Реал Мадрид) Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт (оба Челси), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Кай Харерц (Байер), Уссем Ауа (Лион), Жоау Фелиш (Атлетико Мадрид), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Йозуа Киммих, Бенджамин Павар (оба Бавария).

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Источник: GiveMeSport