Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира

Футбольная обсерватория CIES обновила рейтинг лучших футболистов из топ-5 национальных чемпионатов Европы.

В рейтинге учитываются показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях.

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Интересно, что звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду расположился а 27-й строчке (86,9 баллов), а вот капитан каталонской Барселоны Лионель Месси оказался вне топ-50 рейтинга — на 52 позиции (83,4).

Топ-10 рейтинга: