Футбольная обсерватория CIES обновила рейтинг лучших футболистов из топ-5 национальных чемпионатов Европы.
В рейтинге учитываются показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях.
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Интересно, что звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду расположился а 27-й строчке (86,9 баллов), а вот капитан каталонской Барселоны Лионель Месси оказался вне топ-50 рейтинга — на 52 позиции (83,4).
Топ-10 рейтинга:
- 1. Джордан Хендерсон (Ливерпуль) — 93,0;
- 2. Преснель Кимпембе (ПСЖ) — 91,1;
- 3. Тьяго Алькантара (Бавария) — 91,1;
- 4. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) — 90,7;
- 5. Джером Боатенг (Бавария) — 90,3;
- 6. Марко Верратти (ПСЖ) — 90,3;
- 7. Мусса Диаби (Байер) — 90,3;
- 8. Иосиф Иличич (Аталанта) — 90,1;
- 9. Лукаш Пишчек (Боруссия Дортмунд) — 90.0;
- 10. Анхель ди Мария (ПСЖ) — 89,9.
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Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира / 5 фотографий
В топ-5 национальных европейских чемпионатах лидируют Ливерпуль, Барселона, Ювентус, Бавария и ПСЖ.
Ранее легендарный бразилец Пеле назвал лучшего футболиста мира.
Источник: CIESPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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