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Факты / Спорт

Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира

Футбольная обсерватория CIES обновила рейтинг лучших футболистов из топ-5 национальных чемпионатов Европы.

В рейтинге учитываются показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях.

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Интересно, что звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду расположился а 27-й строчке (86,9 баллов), а вот капитан каталонской Барселоны Лионель Месси оказался вне топ-50 рейтинга — на 52 позиции (83,4).

Топ-10 рейтинга:

  • 1. Джордан Хендерсон (Ливерпуль) — 93,0;
  • 2. Преснель Кимпембе (ПСЖ) — 91,1;
  • 3. Тьяго Алькантара (Бавария) — 91,1;
  • 4. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) — 90,7;
  • 5. Джером Боатенг (Бавария) — 90,3;
  • 6. Марко Верратти (ПСЖ) — 90,3;
  • 7. Мусса Диаби (Байер) — 90,3;
  • 8. Иосиф Иличич (Аталанта) — 90,1;
  • 9. Лукаш Пишчек (Боруссия Дортмунд) — 90.0;
  • 10. Анхель ди Мария (ПСЖ) — 89,9.
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
  • Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира
Месси нет в топ-50. Обновленный рейтинг лучших футболистов мира / 5 фотографий

В топ-5 национальных европейских чемпионатах лидируют Ливерпуль, Барселона, Ювентус, Бавария и ПСЖ.

Ранее легендарный бразилец Пеле назвал лучшего футболиста мира.

Источник: CIES

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