Чемпионат Бельгии по футболу досрочно прекратят из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, чемпионом Бельгии станет Брюгге, за который на правах аренды выступает украинец Эдуард Соболь.

Гент, за который выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус, второй в таблице и сохраняет за собой право на квалификационный отбор следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Такое решение приняло руководство высшей лиги Бельгии. Теперь его должны одобрить на генеральной ассамблее.

Специальная рабочая группа определит, возможно ли завершение Кубка страны и первого дивизиона Бельгии.

Напомним, УЕФА может отменить матч за Суперкубок в 2020 году.

Источник: HLN