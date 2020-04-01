УЕФА перенес все матчи сборных, которые были запланированы на июнь

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес все матчи мужских и женских футбольных сборных, которые должны были состояться в июне, на неопределенный срок.

Также отложено проведение всех других соревнований под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления.

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В УЕФА сообщили и об отмене мужского чемпионата Европы по футболу U-17 и женского чемпионата Европы U-19. Финальные турниры женского ЧЕ U-19 и мужского ЧЕ U-17 отложены на неопределенный срок, поскольку они являются квалификационным отбором на чемпионаты мира под эгидой ФИФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА 1 апреля проведет видеоконференцию с генеральными секретарями 55 национальных ассоциаций.

Во время встречи должны были обсудить ситуацию, которая сложилась во всех турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, результаты переговоров на уровне ФИФА и Европы по таким вопросам, как контракты футболистов и трансферная система.

Напомним, 17 марта УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на следующий год.