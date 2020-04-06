ФИФА бессрочно продолжит сезон-2019/2020

Международная федерация футбола вскоре объявит о решении относительно остальной части текущего сезона, который прервали из-за пандемии коронавируса.

Организация бессрочно продолжит нынешнюю кампанию и позволит национальным лигам самостоятельно определять сроки ее окончания.

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Также будут смещены временные рамки летнего трансферного окна, а клубы смогут продлевать контракты с футболистами, чьи соглашения истекают 30 июня 2020 года, чтобы они смогли доиграть оставшиеся матчи.

Сейчас из-за пандемии Covid-19 во всем мире приостановлены почти все национальные чемпионаты. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остается Беларусь.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что нынешний сезон в Европе должен быть завершен до 3 августа. Также в УЕФА призвали лиги не завершать досрочно сезон.