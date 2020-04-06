Помер легендарний гравець НФЛ Том Демпсі

Легендарний гравець НФЛ Том Демпсі помер у 73-річному віці.

В останні роки він страждав від хвороби Альцгеймера і деменції, а коронавірусом заразився в Новому Орлеані в будинку для літніх людей. Демпсі помер від ускладнень, спричинених Covid-19.

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Демпсі є автором одного з найбільш значущих рекордів НФЛ – в матчі 8 листопада 1970 року йому вдався удар на рекордні 63 ярда.

Tom Dempsey’s historic 63-yard field goal on Nov. 8, 1970 pic.twitter.com/UcZNBoOw9t — New Orleans Saints (@Saints) April 5, 2020



Зрівнятися з ним вдалося лише у 1998 році, а побив рекорд Демпсі на один ярд Метт Претер лише у 2013 році.

За свою кар’єру він грав за п’ять клубів, серед яких: Нью-Орлінс Сейнтс, Філадельфія Іглс та Лос-Анджелес Реймс.

Демпсі найбільше запам’ятали за модифікованим черевиком, який він носив на правій нозі, на якій не було пальців, але це не завадило йому блискуче грати в американський футбол та встановлювати рекорди.

Раніше від коронавірусу помер колишній тренер Еспаньола Беніто Хоанет.

Фото: Philadelphia Eagles

Джерело: New Orleans Saints