PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Помер легендарний гравець НФЛ Том Демпсі

Легендарний гравець НФЛ Том Демпсі помер у 73-річному віці.

В останні роки він страждав від хвороби Альцгеймера і деменції, а коронавірусом заразився в Новому Орлеані в будинку для літніх людей. Демпсі помер від ускладнень, спричинених Covid-19.

Читайте: Через коронавірус помер колишній президент Марселя Діуф

Демпсі є автором одного з найбільш значущих рекордів НФЛ – в матчі 8 листопада 1970 року йому вдався удар на рекордні 63 ярда.


Зрівнятися з ним вдалося лише у 1998 році, а побив рекорд Демпсі на один ярд Метт Претер лише у 2013 році.

За свою кар’єру він грав за п’ять клубів, серед яких: Нью-Орлінс Сейнтс, Філадельфія Іглс та Лос-Анджелес Реймс.

Демпсі найбільше запам’ятали за модифікованим черевиком, який він носив на правій нозі, на якій не було пальців, але це не завадило йому блискуче грати в американський футбол та встановлювати рекорди.

Раніше від коронавірусу помер колишній тренер Еспаньола Беніто Хоанет.

Фото: Philadelphia Eagles

Джерело: New Orleans Saints

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка