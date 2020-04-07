Умер бывший президент ФК Буковина Василий Федорюк. Ему было 72 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-глава ПФЛ Святослав Сирота.

— Вчера от коронавируса скончался бывший президент ФК Буковина Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, возможно, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни, — написал Сирота.

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Василий Федорюк был президентом Буковины в 1993-1998 и 2007-2010 годах. Именно под его руководством клуб в последний раз был участником элитного дивизиона чемпионата Украины.

Раньше от осложнений, вызванных Covid-19, умер легендарный игрок НФЛ Том Демпси. Ему было 73 года.

Источник: Святослав Сирота