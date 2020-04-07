PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Первая смерть от коронавируса в украинском футболе

Умер бывший президент ФК Буковина Василий Федорюк. Ему было 72 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-глава ПФЛ Святослав Сирота.

— Вчера от коронавируса скончался бывший президент ФК Буковина Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, все же, возможно, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни, — написал Сирота.

Читайте: Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Василий Федорюк был президентом Буковины в 1993-1998 и 2007-2010 годах. Именно под его руководством клуб в последний раз был участником элитного дивизиона чемпионата Украины.

Раньше от осложнений, вызванных Covid-19, умер легендарный игрок НФЛ Том Демпси. Ему было 73 года.

Источник: Святослав Сирота

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка