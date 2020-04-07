Английский Тоттенхэм Хотспур подтвердил, что форвард команды Сон Хын Мин начнет свои обязательные военные сборы в армии Южной Кореи уже в этом месяце.

Медицинский персонал шпор регулярно контактирует с игроком, чтобы он не нарушал режим восстановления после перелома руки, который он получил 16 февраля в матче АПЛ против Астон Виллы.

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От полноценной службы в корейской армии Сон был освобожден благодаря победе со сборной страны на Азиатских играх 2018 года.

Сон Хын Мин вернется в Лондон после окончания военных сборов в мае.

Напомним, руководство английской Премьер-лиги перенесло восстановления АПЛ на неопределенный срок.

Джерело: Tottenham Hotspur