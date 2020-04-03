Руководство английской Премьер-лиги официально подтвердило, что чемпионат не будет продлен в мае.
Сезон 2019/20 восстановят только тогда, когда это будет безопасно и уместно.
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Английская Премьер-лига, английская футбольная лига, а также ассоциации футболистов и тренеров выступили с совместным заявлением, в котором рассказали о восстановлении текущего сезона:
- Матчи не будут восстановлены в начале мая. Кампания будет доиграна тогда, когда будет безопасно;
- Из-за влияния пандемии Covid-19 дата возобновления сезона постоянно пересматривается заинтересованными сторонами;
- АПЛ тесно сотрудничает со всем профессиональным футболом в Англии, а также с правительством, государственными учреждениями и другими структурами, чтобы найти общее решение;
- Возобновление сезона возможно только при полной поддержке правительства и медиков.
Ранее сообщалось, что АПЛ должен возобновиться 30 апреля 2020. Также известно, что Бундеслига и низшие дивизионы Германии будут находиться на паузе минимум до 30 апреля.
Источник: Premier League