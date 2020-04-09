Защитник лондонского Арсенала Давид Луис показал, как проводит время дома во время карантина, который ввели почти во всем мире из-за пандемии коронавируса.
Бразилец опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео. В ролике 32-летний футболист играет со своим отражением в зеркале в известную игру камень-ножницы-бумага.
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Интересно, что в финале видео Луис проигрывает. Игрок расстроился, а вот его копия осталась довольна.
— Тот, кто проигрывает, убирает дом!, — подписал видео Давид.
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Кстати, полузащитник Тоттенхэма Деле Алли воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев.