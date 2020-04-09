PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Футболист Арсенала проиграл своему отражению в камень-ножницы-бумага

Защитник лондонского Арсенала Давид Луис показал, как проводит время дома во время карантина, который ввели почти во всем мире из-за пандемии коронавируса.

Бразилец опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео. В ролике 32-летний футболист играет со своим отражением в зеркале в известную игру камень-ножницы-бумага.

Читайте: От Азара до Бекхэма: почему футболисты стригутся налысо

Интересно, что в финале видео Луис проигрывает. Игрок расстроился, а вот его копия осталась довольна.

— Тот, кто проигрывает, убирает дом!, — подписал видео Давид.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by David Luiz (@davidluiz_4) on

Кстати, полузащитник Тоттенхэма Деле Алли воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка