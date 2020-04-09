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Факты / Спорт

В Беларуси болельщиков на трибунах заменили манекенами

Брестское Динамо пригласило на полуфинальную игру Кубка Беларуси против Шахтер (Солигорск) виртуальных болельщиков.

Перед матчем клуб продавал специальные билеты для тех, кто не может прийти на стадион.

За 67 белорусских рублей болельщик получал реальный билет на матч и виртуальную присутствие на матче.

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Клуб до последнего не раскрывал, как это будет выглядеть, а затем шокировал картинками с трибун. Вместо реальных людей на трибуне разместили манекенов в формах разных клубов и прикрепили к их шее портреты людей, которые приобрели билеты.

Соответствующих манекенов было около тридцати. Клуб планирует и в дальнейшем продавать виртуальные билеты на домашние матчи. Часть средств, вырученных от их продажи, пойдут на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

Сама игра завершилась уверенной победой Динамо со счетом 2:0.

Напомним, Беларусь остается единственной страной Европы, в которой продолжают играть футбольные матчи чемпионата страны.

Фото: Динамо-Брест

Источник: Динамо-Брест

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