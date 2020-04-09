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Факты / Спорт

УЕФА может сократить количество стран-хозяек Евро-2020

Европейский футбольный союз приступил к обсуждению изменений формата перенесенного Евро-2020. В УЕФА опасаются, что некоторые города-хозяева чемпионата Европы не захотят принимать турнир на фоне беспокойства из-за коронавируса.

Стало известно, что футбольные федерации Италии и Испании — стран, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения вируса в Европе, — выражают сомнения в готовности провести матчи в Риме и Бильбао.

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Также выяснилось, что еще на нескольких стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения Евро-2020. В связи с этим количество городов-хозяев соревнований может сократиться. С подобными трудностями столкнулись спортивные арены в Дублине, Глазго и Амстердаме.

А вот лондонский Уэмбли, на котором должны состояться матчи группового этапа, полуфиналы и финал турнира, уже отменил все нефутбольные события на период Евро.

Евро-2020 состоится в следующем году с 11 июня по 11 июля.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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