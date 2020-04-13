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Лунин получит шанс закрепиться в Реале, Ареоля покинет клуб — L’Equipe

Украинский голкипер испанского Овьедо Андрей Лунин, который принадлежит мадридскому Реалу, летом получит шанс стать вторым вратарем галактикос.

По информации французского издания L’Equipe, Альфонс Ареоля, который играет в аренде у мадридцев, покинет столицу Испании и вернется в Париж в ПСЖ.

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Однако, Ареоля не планирует оставаться дублером костариканца Кейлора Наваса в ПСЖ и уже ищет себе новый клуб.

Таким образом, за вакантное место второго номера в воротах Реала после Тибо Куртуа поспорят украинец Андрей Лунин и сын коуча сливочных Люка Зидан. Оба вратаря ныне на правах аренды выступают в клубах испанской Сегунды.

Напомним, портал Transfermarkt снизил стоимость всех игроков мира на €9,22 млрд.

Источник: L’Equipe

Фото: Dreamstime

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