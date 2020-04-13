Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуриньо поздравил с днем ​​рождения хавбека своей команды Деле Алли с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии коронавируса.

12 апреля английскому футболисту исполнилось 24 года.

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Во время прогулки Деле встретил наставника шпор Жозе Моуринью, который поздравил его с праздником, находясь на другой стороне дороги, чтобы не нарушать определенные правила дистанцирования.

Жозе вышел на улицу в маске, в которой сфотографировался сразу после общения с полузащитником.

Сам именинник в своем Instagram поделился несколькими снимками с празднования дня рождения. Деле Алли развлекал себя кулинарией и игрой в твистер.

— День рождения в изоляции, — коротко подписал фото футболист.

View this post on Instagram Isolation birthday #stayhome A post shared by Dele (@dele) on Apr 11, 2020 at 7:23am PDT

Отметим, что Моуринью и Алли живут в пяти минутах друг от друга.

Ранее Деле дома воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев.