Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуриньо поздравил с днем рождения хавбека своей команды Деле Алли с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии коронавируса.
12 апреля английскому футболисту исполнилось 24 года.
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Во время прогулки Деле встретил наставника шпор Жозе Моуринью, который поздравил его с праздником, находясь на другой стороне дороги, чтобы не нарушать определенные правила дистанцирования.
Жозе вышел на улицу в маске, в которой сфотографировался сразу после общения с полузащитником.
Сам именинник в своем Instagram поделился несколькими снимками с празднования дня рождения. Деле Алли развлекал себя кулинарией и игрой в твистер.
— День рождения в изоляции, — коротко подписал фото футболист.
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Отметим, что Моуринью и Алли живут в пяти минутах друг от друга.
Ранее Деле дома воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев.