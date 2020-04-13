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Факты / Спорт

Моуринью поздравил своего футболиста с 24-летием через дорогу

Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуриньо поздравил с днем ​​рождения хавбека своей команды Деле Алли с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии коронавируса.

12 апреля английскому футболисту исполнилось 24 года.

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Во время прогулки Деле встретил наставника шпор Жозе Моуринью, который поздравил его с праздником, находясь на другой стороне дороги, чтобы не нарушать определенные правила дистанцирования.

Spurs star Dele popped outside his house topless today when he bumped into boss Mourinho other the over side of the road

The Portuguese kept his distance as he wished his player a happy 24th birthday

Жозе вышел на улицу в маске, в которой сфотографировался сразу после общения с полузащитником.

Mourinho stopped to admire the view and take a photo when out on his walk

Сам именинник в своем Instagram поделился несколькими снимками с празднования дня рождения. Деле Алли развлекал себя кулинарией и игрой в твистер.

—  День рождения в изоляции, — коротко подписал фото футболист.

 

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Isolation birthday #stayhome

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Отметим, что Моуринью и Алли живут в пяти минутах друг от друга.

Ранее Деле дома воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев.

Источник: The Sun

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