Внебрачный сын Шварценеггера скопировал легендарную позу отца

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена скопировал одну из самых известных поз своего отца-бодибилдера.

Соответствующий снимок Джозеф разместил на своей странице в соцсети Instagram.

— Отличное время, чтобы попрактиковаться в позировании, — подписал публикацию 22-летний Баена.

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А вот то самое культовое фото Арнольда:

Джозеф Баена — сын Шварценеггера от бывшей домработницы Милдред Баены. Он на месяц старше Кристофера Шварценеггера — младшего сына Арни и его бывшей жены Марии Шрайвер.

К слову, мама форварда французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес закрутила роман с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Фото: Joseph Baena