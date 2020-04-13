Позашлюбний син Шварценеггера скопіював легендарну позу батька

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена скопіював одну з найвідоміших поз свого батька-бодібілдера.
Відповідну світлину Джозеф розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.
— Відмінний час, щоб попрактикуватися у позуванні, – підписав публікацію 22-річний Баена.
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А ось те саме культове фото Арнольда:
— Drafts 2.0 (@drafts_2) April 13, 2020
Джозеф Баена – син Шварценеггера від колишньої домробітниці Мілдред Баени. Він на місяць старший за Крістофера Шварценеггера – молодшого сина Арні та його колишньої дружини Марії Шрайвер.
До речі, мама форварда французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймара Надін Гонсалвес закрутила роман з 22-річним кіберспортсменом Тьяго Рамосом.
Фото: Joseph Baena