Позашлюбний син Шварценеггера скопіював легендарну позу батька

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена скопіював одну з найвідоміших поз свого батька-бодібілдера.

Відповідну світлину Джозеф розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

— Відмінний час, щоб попрактикуватися у позуванні, – підписав публікацію 22-річний Баена.

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А ось те саме культове фото Арнольда:

Джозеф Баена – син Шварценеггера від колишньої домробітниці Мілдред Баени. Він на місяць старший за Крістофера Шварценеггера – молодшого сина Арні та його колишньої дружини Марії Шрайвер.

До речі, мама форварда французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймара Надін Гонсалвес закрутила роман з 22-річним кіберспортсменом Тьяго Рамосом.

Фото: Joseph Baena