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Мама Неймара закрутила роман с 22-летним геймером

Мама форварда французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес закрутила роман с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Об этом женщина сообщила в соцсети Instagram, опубликовав снимок с новым кавалером.

— Необъяснимое невозможно объяснить, — подписала фото Надин.

 

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Неймар отреагировал на публикацию своей матери, прокомментировав: Будь счастлива, мама. Люблю тебя.

С родным отцом Неймара 52-летняя Надин рассталась еще в 2016 году.

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Известно, что Тьяго Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая участвует в турнирах с Free Fire.

 

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Самое интересное то, что потенциальный отчим Неймара на 6 лет моложе его, но футболиста это не беспокоит. Тьяго и Неймар уже давно знакомы и ладят: Рамос даже был на последнем дне рождения Неймара.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что Криштиану Роналду показал, как тренируется со своей девушкой Джорджиной Родригес под дождем.

Источник: UOL

Фото: Tiago Ramos

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