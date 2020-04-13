Мама форварда французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвес закрутила роман с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Об этом женщина сообщила в соцсети Instagram, опубликовав снимок с новым кавалером.
— Необъяснимое невозможно объяснить, — подписала фото Надин.
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Неймар отреагировал на публикацию своей матери, прокомментировав: Будь счастлива, мама. Люблю тебя.
С родным отцом Неймара 52-летняя Надин рассталась еще в 2016 году.
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Известно, что Тьяго Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая участвует в турнирах с Free Fire.
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Самое интересное то, что потенциальный отчим Неймара на 6 лет моложе его, но футболиста это не беспокоит. Тьяго и Неймар уже давно знакомы и ладят: Рамос даже был на последнем дне рождения Неймара.
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Источник: UOL
Фото: Tiago Ramos