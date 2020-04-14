Ливерпуль вступит в борьбу за Мбаппе при одном условии — The Sun

Ливерпуль может включиться в борьбу за форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Мерсисайдцы начнут переговоры с Мбаппе только в том случае, если сенегальский форвард красных Садио Мане в летнее трансферное окно покинет Энфилд и перейдет в мадридский Реал.

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Ранее сообщалось, что Мане стал главной трансферной целью галактикос. За переход сенегальца Ливерпуль может выручить более €170 млн. Однако, чтобы сесть за стол переговоров с ПСЖ относительно трансфера Мбаппе придется выложить еще €115 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане провел за Ливерпуль 26 матчей, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету два гола в восьми матчах Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе в текущем розыгрыше чемпионата Франции провел 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал пять ассистов. Также на счету француза пять голов в семи матчах ЛЧ. Контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, портал Transfermarkt снизил стоимость всех игроков мира на €9,22 млрд.