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Факты / Спорт

УЕФА изменит формат, чтобы доиграть текущий сезон в еврокубках

Ассоциация европейских клубов (ECA) договорилась с руководством УЕФА по вопросу завершения текущего сезона, который прервали из-за пандемии коронавируса.

Все национальные чемпионаты должны быть доиграны без зрителей до отложенных еврокубковых встреч.

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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые остались, также состоятся за закрытыми дверями.

При этом четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков будут проходить в формате одной игры на нейтральном поле.

УЕФА планирует начать сезон 2020/21 уже в сентябре, поэтому матчи ЛЧ и ЛЕ хотят доиграть до конца августа.

Источник: Cardena Ser

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