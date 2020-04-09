УЕФА отреагировал на информацию об уменьшении городов-хозяев Евро-2020

В Союзе европейских футбольных ассоциаций прокомментировали информацию о возможном сокращении городов, которые принимают чемпионат Европы по футболу в 2021 году.

УЕФА подтвердил намерение провести турнир в двенадцати городах, которые планировались изначально.

— Планируется, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 по тому же расписанию и в тех же двенадцати городах, — прокомментировал пресс-секретарь УЕФА.

Сейчас идут переговоры с представителями городов Амстердама, Баку, Бильбао, Бухареста, Будапешта, Копенгагена, Дублина, Глазго, Лондона, Мюнхена, Рима и Санкт-Петербурга.

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Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения Covid-19 в Европе, выразили сомнения относительно готовности провести матчи Евро-2020, а еще на нескольких стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения турнира.

Чемпионат Европы должен состояться этим летом, однако из-за паузы в чемпионатах из-за пандемии коронавируса, турнир отложили на двенадцать месяцев.