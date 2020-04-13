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УЕФА хочет доиграть все матчи еврокубков в августе — Mirror

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует доиграть остаток матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель.

Из-за пандемии коронавируса матчи еврокубков приостановили на стадии 1/8 финала. Все встречи перенесли на неопределенный срок.

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Возможные даты восстановления назывались разные, но пока неизвестно когда именно доиграют турниры.

Отмечается, что доигрывание будет проходить в ускоренном режиме, ведь УЕФА хочет начать новый сезон в конце августа. Таким образом некоторые команды-участницы еврокубков вынуждены будут пропустить до трех матчей во внутренних чемпионатах до начала международной паузы в сентябре.

Ранее в УЕФА прокомментировали информацию о возможном сокращении городов, которые принимают чемпионат Европы по футболу в 2021 году.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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