Потребовалось десять попыток: Шевченко с сыном приняли участие в челлендже Джоковича

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом приняли участие в челлендже от первой ракетки мира Новака Джоковича.

Шевченко лег на спину, а Кристиан встал на согнутые колени отца и удерживал равновесие.

— Нам понадобилось десять попыток, чтобы сделать все правильно, — отметил Шевченко в подписи к видео.

View this post on Instagram A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on Apr 13, 2020 at 11:33am PDT

Коуч сине-желтых передал эстафету другим спортсменам: Владимиру Кличко, Кака, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффону, а также американскому актеру Марку Уолбергу.

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А вот так выполнили трюк Джокович с женой Еленой:

View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Apr 12, 2020 at 12:00pm PDT

Ранее украинская легкоатлетка Юлия Левченко приняла участие в челендже футболиста туринского Ювентуса Криштиану Роналду.