Потребовалось десять попыток: Шевченко с сыном приняли участие в челлендже Джоковича

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом приняли участие в челлендже от первой ракетки мира Новака Джоковича.
Шевченко лег на спину, а Кристиан встал на согнутые колени отца и удерживал равновесие.
— Нам понадобилось десять попыток, чтобы сделать все правильно, — отметил Шевченко в подписи к видео.
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Коуч сине-желтых передал эстафету другим спортсменам: Владимиру Кличко, Кака, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффону, а также американскому актеру Марку Уолбергу.
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А вот так выполнили трюк Джокович с женой Еленой:
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Ранее украинская легкоатлетка Юлия Левченко приняла участие в челендже футболиста туринского Ювентуса Криштиану Роналду.