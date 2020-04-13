Чемпионат Англии могут доиграть на Уэмбли

Футбольная ассоциация Англии выбрала лондонскую арену Уэмбли, а также стадион в Национальном футбольном центре FA в Бертоне-на-Тренте (графство Стаффордшир) приоритетными площадками для завершения АПЛ.

На стадионе Уэмбли отличное состояние газона, который позволит ежедневно принимать несколько матчей. Отмечается, что игры пройдут без зрителей, но будут транслироваться в прямом эфире.

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Проведение матчей на этих аренах позволит минимизировать передвижения Англией футболистов, официальных лиц и представителей СМИ.

По словам председателя Ассоциации европейских клубов Ларса-Кристера Олссона, сезон АПЛ хотят восстановить до сентября, ведь летом 2021 года должен пройти чемпионат Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что футболистов, тренерский штаб, официальных лиц, сотрудников и СМИ, которые будут присутствовать на матче, будут тестировать на коронавирус.

Позже исполнительный директор одного из клубов АПЛ рассказал, что тестирование будут проходить только те игроки, которые будут иметь симптомы заболевания.

Сейчас в Великобритании 84 279 случая заражения коронирусом, из которых 10 612 человек умерли.