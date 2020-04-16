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Факты / Спорт

Тоттенхэм может получить более $300 млн за переименование стадиона

Американская компания Amazon может стать владельцем прав на название стадиона лондонского Тоттенхэм Хотспур.

Еще одним претендентом на подобное сотрудничество является бренд спортивной одежды Nike.

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Президент шпор Даниэл Леви планирует заключить рекордную сделку и предполагает, что может получить за продажу прав как минимум $31 млн за сезон на более чем десятилетний срок.

Выступление клуба в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов является главным основанием для компаний, которые заинтересованы в партнерстве с Тоттенхэмом.

Также в 2015 году боссы НФЛ и Тоттенхэма заключили договор на проведение ежегодно не менее двух игр под эгидой НФЛ. Подобные спортивные мероприятия делают сделку по приобретению прав на присвоение другого названия Тоттенхэм Стэдиум значительно более заманчивой.

В Amazon уже налаженные связи с Тоттенхэмом: в течение сезона снимался совместный документальный фильм Все или ничего.

В текущем розыгрыше АПЛ Тоттенхэм занимает восьмую строчку, имея в активе 41 очко в 29 турах.

Напомним, Тоттенхэм предоставил свою арену для нужд Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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