Тоттенхэм переоборудовал свой стадион для нужд медиков

Лондонский Тоттенхэм Хотспур предоставил свою арену для нужд Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании.

В минувший уик-энд клубный стадион переоборудовали для работы сотрудников университетской больницы Северного Миддлсекса (North Middlesex University Hospital).

С 14 апреля там начнет работу женская консультация и лаборатория по тестированию на Covid-19.

