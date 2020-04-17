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Факты / Спорт

В УЕФА определились с датой старта сезона-2020/21 в еврокубках

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен состояться 20-21 октября. Соответственно, матчи первого тура Лиги Европы-2020/21 планируются провести 22 октября.

Отборочные раунды еврокубков должны стартовать в конце июля или в начале августа.

Читайте: УЕФА изменит формат, чтобы доиграть текущий сезон в еврокубках

Национальные чемпионаты по футболу сезона-2019/20, которые были прерваны из-за коронавируса, должны завершиться до 31 июля 2020 года.

В текущем сезоне первый тур группового этапа Лиги чемпионов был сыгран 17-18 сентября.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, который перенесли на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19, может пройти 29 августа, а финал Лиги Европы — 26 августа.

Источник: Sport.es

Фото: Getty Images

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