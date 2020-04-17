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Факты / Спорт

Стали известны предварительные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа, а финал Лиги Европы назначить на 26 августа.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов могут провести 28 и 29 июля, остаток турнира — в августе.

Еврокубковые встречи могут провести одновременно с матчами в национальных чемпионатах. Клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Завершение еврокубковых турниров в конце августа даст возможность доиграть национальные чемпионаты, а также может гарантировать, что к этому моменту страны Европы отменят ограничения и команды смогут летать континентом беспрепятственно.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, финал Лиги Европы — в Гданьске на арене Энергия Гданьск.

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Сейчас УЕФА приостановил проведение матчей еврокубковых турниров из-за пандемии коронавируса, не проводятся матчи национальных чемпионатов почти всех стран Европы, а также матчи сборных команд.

Напомним, чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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