Информация некорректна: УЕФА опроверг рекомендации ВОЗ не проводить турниры

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций отменить все международные турниры до конца 2021 года.

Ранее появилась информация, что ВОЗ рекомендовала УЕФА приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что данная рекомендация была озвучена во время видеоконференции.

— Информация не является корректным. ВОЗ никогда не рекомендовала того, чтобы футбольные матчи не проводились до конца 2021 года, — сообщили в пресс-службе УЕФА.

УЕФА по итогам видеоконференции вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты.

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Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.