Я устал смотреть матчи, которым 14 лет: Трамп призвал возобновить спорт в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости восстановления спортивных событий в стране, которые полностью приостановили из-за пандемии Covid-19.

— Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет, — заявил Трамп.

President Trump: “We have to get our sports back. I’m tired of watching baseball games that are 14 years old.” pic.twitter.com/FSUKLHI5U0 — The Hill (@thehill) April 14, 2020

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования в мире отменены или приостановлены, среди которых НБА, НХЛ, НФЛ и MLB. В Европе приостановлены все спортивные турниры, кроме чемпионата Беларуси по футболу.

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Сейчас США занимает первое место в мире по количеству больных Covid-19, а также по количеству умерших. По последним данным, в США зафиксировано 639 664 случая заражения.

К слову, в Италии сомневаются, что Серию А возобновят на фоне пандемии Covid-19.