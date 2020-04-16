PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Я устал смотреть матчи, которым 14 лет: Трамп призвал возобновить спорт в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости восстановления спортивных событий в стране, которые полностью приостановили из-за пандемии Covid-19.

— Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет, — заявил Трамп.

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования в мире отменены или приостановлены, среди которых НБА, НХЛ, НФЛ и MLB. В Европе приостановлены все спортивные турниры, кроме чемпионата Беларуси по футболу.

Читайте: Не только Беларусь. В каких странах мира продолжают играть в футбол

Сейчас США занимает первое место в мире по количеству больных Covid-19, а также по количеству умерших. По последним данным, в США зафиксировано 639 664 случая заражения.

К слову, в Италии сомневаются, что Серию А возобновят на фоне пандемии Covid-19.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка