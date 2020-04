Я устал смотреть матчи, которым 14 лет: Трамп призвал возобновить спорт в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости восстановления спортивных событий в стране, которые полностью приостановили из-за пандемии Covid-19.

President Trump: “We have to get our sports back. I’m tired of watching baseball games that are 14 years old.” pic.twitter.com/FSUKLHI5U0

— The Hill (@thehill) April 14, 2020