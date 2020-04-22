ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса.

16 апреля ВОЗ провела видеоконференцию с УЕФА и представителями европейских футбольных клубов, во время которой озвучила соответствующую рекомендацию.

Читайте: В УЕФА определились с датой старта сезона-2020/21 в еврокубках

Известно, что дискуссия была ожесточенной и продолжалась 2,5 часа, хотя изначально планировалось завершить обсуждение за один час.

Во время видеоконференции два эпидемиолога ВОЗ показали презентацию, в которой были представлены возможные сценарии развития ситуации с пандемией Covid-19. В ВОЗ пришли к выводу, что лучшим решением будет приостановить международные турниры до конца следующего года.

Во вторник УЕФА по итогам видеоконференции вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты. Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.

Ранее сообщалось, что ч емпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в 2021 году могут пройти без зрителей.

Источник: Veja