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Факты / Спорт

Кариус разорвал контракт с Бешикташем и вернется в Ливерпуль

Немецкий голкипер турецкого Бешикташа Лорис Кариус, права на которого принадлежат английскому Ливерпулю, разорвал контракт со стамбульским клубом в одностороннем порядке. Таким образом футболист летом вернется на Энфилд.

Бешикташ не выплачивал Кариусу зарплату в полном объеме. Долг перед игроком со стороны клуба составляет €1,6 млн. По контракту, голкипер должен был получать €1,5 млн за сезон.

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Кариус обратился с жалобой в Международную федерацию футбола, но его не устроил план выплаты задолженности, поэтому спортсмен воспользовался правом расторжения соглашения.

За Бешикташ немец выступал на правах аренды с 2018 года. С 2016 года права на голкипера принадлежат Ливерпулю, куда он перешел из немецкого Майнца.

К слову, Ливерпуль ввел штрафы за опоздание на онлайн-тренировки в Zoom.

Источник: NTV Spor

Фото: Getty Images

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