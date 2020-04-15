Лидер английской Премьер-лиги Ливерпуль ввел штрафы за опоздание на онлайн-тренировки в Zoom. Об этом рассказал наставник красных Юрген Клопп.

Немецкий специалист рассказал, что никогда не мог подумать, что будет получать столько удовольствия от тренировок в режиме онлайн.

— Ребята в хорошем настроении. Сразу чувствуется, как мы скучаем друг за другом. Это исключительный коллектив. Конечно, хочется быть рядом с ними. Но я получаю удовольствие, потому что вижу их, мы обмениваемся сообщениями и мыслями. Если тренировка начинается в 10:00, то чат открывается в 9:30, и почти все в нем появляются заранее. Если кто-то опаздывает на тренировку, для него предусмотрен штраф, — рассказал Клопп.

Читайте: Это слишком рано: Трент рассмешил Клоппа во время утренней сессии по йоге

Также Клопп добавил, что если бы подобное произошло в 80-х годах, то это было бы настоящим безумием.

На момент паузы в АПЛ Ливерпуль является безоговорочным лидером чемпионата, имея в активе 82 очка. Вторым идет Манчестер Сити (57), третий — Лестер (53).

Напомним, АПЛ может доиграть остаток сезона на двух стадионах.