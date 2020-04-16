Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей

Преподаватель медицинской кафедры университета Пенсильвании и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Зеке Эмануэль отметил, что болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов только осенью 2021 года.

Это будет касаться летних Олимпийских игр в Токио и Евро-2020, которые перенесли на 2021 год.

— Не понимаю, почему некоторые считают, что масштабные события — конференции, концерты и спортивные турниры можно будет проводить уже этой осенью. Их возвращение является реальным лишь осенью 2021 года, — сказал Эмануэль.

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Ранее два города, которые являются организаторами Евро-2020, подтвердили намерение принять турнир в 2021 году.