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Факты / Спорт

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей

Преподаватель медицинской кафедры университета Пенсильвании и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Зеке Эмануэль отметил, что болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов только осенью 2021 года.

Это будет касаться летних Олимпийских игр в Токио и Евро-2020, которые перенесли на 2021 год.

— Не понимаю, почему некоторые считают, что масштабные события — конференции, концерты и спортивные турниры можно будет проводить уже этой осенью. Их возвращение является реальным лишь осенью 2021 года, — сказал Эмануэль.

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Ранее два города, которые являются организаторами Евро-2020, подтвердили намерение принять турнир в 2021 году.

Источник: Marca

Фото: Dreamstime

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